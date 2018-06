Raquette, la gestione al Cus Parma per altri 6 anni Video

Il sindaco Pizzarotti scrive a Salvini per chiedere più agenti in città e un presidio fisso in stazione, e anche i sindacati di polizia chiedono rinforzi. Ma anche la soluzione della vicenda Raquette, con la gestione affidata al Cus Parma per altri 6 anni. Ecco le anticipazioni del vicecaporedattore Stefano Pileri su ciò che troverete sulla Gazzetta di Parma in edicola giovedì.