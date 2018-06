"Bimbi in bus": abbonamenti gratuiti per gli scolari dai 6 ai 10 anni Video

Parte da oggi “Bimbi in bus”, il progetto ideato da TEP, in collaborazione con Comune e Provincia di Parma per promuovere nuove abitudini di mobilità all’interno dei nuclei famigliari.

Da oggi e fino al 31 luglio i genitori dei bambini che nel 2018 compiono da 6 a 10 anni, che frequenteranno le scuole primarie nel prossimo anno scolastico, potranno ricevere per il proprio figlio un abbonamento annuale urbano gratuito, normalmente in vendita al costo di € 185,00.

L’idea risponde ad un duplice obiettivo. Da un lato, quello di promuovere l’educazione all’uso del mezzo pubblico tra le famiglie di Parma, partendo dai più piccoli quali soggetti più sensibili all’adozione di comportamenti virtuosi. Dall’altro, l’iniziativa fa leva sul ruolo importante dei bambini per modificare le abitudini di mobilità dell’intero nucleo famigliare. L’abbonamento gratuito, infatti, è utilizzabile quando il bambino viene accompagnato nei suoi spostamenti da almeno un genitore oppure da un nonno, provvisto di un regolare titolo di viaggio (biglietto o abbonamento). I ragazzi in questa fascia d’età, peraltro, sono troppo piccoli per viaggiare non accompagnati. Annullando i costi della mobilità per i più piccoli, si vuole incoraggiare il genitore (o il nonno) a prendere in considerazione l’autobus come mezzo di trasporto per la mobilità famigliare, magari decidendo di diventare un utente regolare, con l’acquisto di un abbonamento per sé.

Secondo il presidente di TEP Antonio Rizzi: “L’iniziativa presentata oggi si inserisce in una serie di progetti che TEP sta realizzando. Per convincere i parmigiani a rinunciare all’auto privata dobbiamo fornire nuovi servizi, autobus di ultima generazione e tecnologie innovative. Un’azienda pubblica non deve pensare soltanto a fare business, ma soprattutto ad offrire servizi che vadano incontro ai bisogni della comunità.”.

Presente alla conferenza stampa anche l’assessore Tiziana Benassi del Comune di Parma: “Il progetto fa seguito anche alle istanze di alcuni cittadini che avevano lamentato la congestione del traffico davanti alle scuole negli orari di entrata e di uscita. La proposta risponde sia allo scopo di scoraggiare l’uso dell’auto privata per portare i ragazzi a scuola che a quello di incoraggiare l’uso del mezzo pubblico. L’idea, in linea con i progetti di miglioramento della mobilità urbana di questa Amministrazione, è quella di cambiare le abitudini della famiglia partendo dai bambini. Una buona abitudine che dovrebbe diventare un modus vivendi per tutti.”

L’assessore Ines Seletti rimarca: “E’ di pochi giorni fa la notizia di una bimba investita da un’auto davanti ad una scuola. Abbiamo creato zone pedonali all’esterno degli istituti, che purtroppo spesso non vengono rispettate. Questa proposta si aggiunge ad altre, come l’Happy Bus e i servizi scolastici, che offrono concrete alternative di mobilità ai genitori. Per accompagnare i ragazzi da oggi c’è un abbonamento gratuito: un costo in meno, quindi, per tutte le famiglie”.

L’abbonamento, peraltro, può essere utilizzato non solo per andare a scuola, ma per tutti gli spostamenti della famiglia anche in orari e in giorni extrascolastici.

ABBONAMENTO GRATIS: COME RICHIEDERLO

C’è tempo fino al 31 luglio 2018 per presentarsi presso uno degli sportelli TEP (Barriera Bixio, via Garibaldi o Stazione FS c/o Cicletteria) per compilare il modulo di richiesta dell’abbonamento, presentando una fototessera del bambino. L’abbonamento omaggio sarà valido dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019.

L’unico costo a carico dei genitori sarà quello pari a € 5,00 necessario per attivare la card Mi Muovo, valida 5 anni. Sulla tessera sarà caricato un abbonamento gratuito intestato al bambino, del valore di € 185,00.

La tessera potrà essere ritirata dal genitore direttamente presso la biglietteria.

La mancata richiesta o ritiro dell’abbonamento gratuito entro la data indicata verrà intesa come rinuncia del genitore al titolo stesso. Nessun titolo diverso da quello omaggio potrà essere richiesto in sostituzione o a compensazione del titolo non ritirato.

Qualora dopo il 31 luglio il genitore cambiasse idea e desiderasse ritirare l’abbonamento omaggio, ciò sarà possibile unicamente nel periodo tra il 15 e il 31 ottobre 2018. In quel caso, l’abbonamento ritirato avrà comunque come scadenza il 31 agosto 2019.

CONDIZIONI D’USO E LIMITAZIONI

L’abbonamento è utilizzabile solo se il bambino è accompagnato da un genitore o da un nonno, in ragione di massimo 2 bambini per genitore/nonno dotato di regolare titolo di viaggio (abbonamento in corso di validità o biglietto singolo/multicorse).

Salito a bordo, il genitore dovrà ricordare di validare anche l’abbonamento gratuito del bambino, semplicemente passandolo davanti all’obliteratrice e attendendo l’accensione della luce verde.

Contestualmente alla validazione, sul display apparirà la data di scadenza dell’abbonamento. Sarà cura del genitore verificare che l’abbonamento gratuito non sia utilizzato oltre la data di scadenza dello stesso.

Il minore titolare dell’abbonamento, accompagnato dal genitore o da un nonno, potrà utilizzare il titolo per un intero anno su tutti i servizi diurni ordinari della rete urbana di Parma. Sono esclusi il servizio Prontobus, il servizio Happy Bus e altri servizi urbani non di linea, per il cui utilizzo sarà necessario provvedere all’acquisto di un idoneo titolo di viaggio.

L’abbonamento gratuito, inoltre, non è utilizzabile per uscite didattiche e scolastiche o per altre uscite di gruppo (ad esempio gite scolastiche, visite d’istruzione con la scuola, gruppi Scout ecc.), ove il bambino non sia accompagnato dal genitore o da un nonno. Per le uscite scolastiche, infatti, esiste un regolamento ad hoc e un apposito voucher scolastico, che prevede l’attivazione di corse bis ove necessario.

L’iniziativa è attiva per l’anno 2018/2019 in via sperimentale. Se gli esiti saranno positivi, TEP potrà valutare di riproporla anche per gli anni a venire.

http://www.tep.pr.it/area_stampa/nuova_sezione/bimbi.aspx

Servizio informazioni TEP: tel. 840 22 22 22

