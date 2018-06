La terribile verità sulla droga a Parma: "La domanda supera l'offerta" Video

"La domanda è maggiore dell'offerta", la verità sul mondo della droga a Parma è sintetizzata dal comandante dei carabinieri di Parma, il maggiore Giovanni Orlando. Trafficanti e spacciatori aumentano non solo per la crescita della malavita nel nostro territorio, ma perchè la richiesta è in aumento, tanto da "mettere in difficoltà" (come le ultime intercettazioni evidenziano con terribile schiettezza) i pusher. Un mercato che è fiorente e che "costringe" i vari elementi della catena a specializzarsi in nuove fonti di approvigionamento e metodologie di spaccio. Un'operazione (stroncata una rete tra Parma, Traversetolo e Colorno) conclusa con successo ha fatto emergere questo non indifferente dettaglio della richiesta che supera l'offerta (Guarda il video) ma anche (in viale Vittoria) come funziona lo smercio, dalle vedette ai cassieri (leggi).