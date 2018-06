Il mistero dei cartelli contro i clienti dei pusher di viale Vittoria scomparsi nella notte

Stefano Pileri anticipa gli argomenti che saranno sviluppati sulla Gazzetta di domani. Si parlerà delle cifre annuali della Guardia di Finanza che ha scovato nel Parmense 64 evasori totali. Poi si farà il punto sulle arringhe della difesa nel processo Public Money. Si parlerà anche dei cartelli contro i clienti dei pusher in viale Vittoria che sono scomparsi nella notte. Chi si è preso la briga di staccarli? Per lo sport Sandro Piovani farà un punto su quanto è costato - e costerà - al Parma la decisione della Procura federale. Per esempio i danni in termini di mercato che per i gialloblù è fermo.