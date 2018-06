Oltre 23 mila i disabili nella nostra provincia, molti sono in cerca di lavoro. Secondo l'Anmic, a Bologna durante la Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone, "stiamo ritornando ai livelli pre crisi. Il lavoro da fare, però, resta enorme e i problemi non sono pochi: c'è, prima di tutto, ancora un notevole scarto tra gli iscritti attivi e chi va a lavorare". A Parma e provincia, nel 2017, sono stati 451 i nuovi collocamenti: "E' il dato più significativo degli ultimi anni. Dall'altra parte, però, ci sono circa 4.300 persone disabili in cerca di lavoro".