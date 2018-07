Con 12 no e quattro sì il consiglio d'istituto della Micheli si oppone al passaggio della competenza sulle scuole Adorni e San Paolo all'istituto comprensivo Sanvitale - Fra Salimbene. In primo piano anche il caso Albertelli Newton dove il trasloco previsto nell'edificio ex Stimmatini slitta da quest'estate al prossimo anno. Il servizio di 12 Tg Parma