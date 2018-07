Nuove telecamere di videosorveglianza in città Video

Sarà potenziato il sistema di videosorveglianza che vigila su Parma. Le modalità e la quantità saranno fissati una volta arrivato il finanziamento chiesto al ministero. Attualmente le telecamere sono duecento. Il progetto è stato illustrato oggi durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Due le direttrici: potenziare "gli occhi" sulle porte d'accesso alla città e punti critici del centro come via San Leonardo, via Trento, via Venezia).