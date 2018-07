Sei ore per fare 100 km: l'odissea (quotidiana) del pendolari sulla Parma-Brescia Video

L'odissea raccontata dai pendolari sulla Parma-Brescia, dove anche ieri sono saltati alcuni collegamenti e ci vogliono a volte sei ore per percorrere 100 km. E poi i controlli davanti al Regio richiesti dai residenti di via Garibaldi, che hanno segnalato più volte gli schiamazzi dei ragazzi che sostano la sera sulla scalinata, e l'intervista al benzinaio che ha registrato il ventitreesimo furto. Le principali notizie che troverete sulla Gazzetta in edicola domani nelle anticipazioni del vicedirettore Claudio Rinaldi.