La scritta anti-Salvini a Parma diventa un caso nazionale. Lui: "Mi fanno pena, non ho paura" Video

«Non sparate a salve, sparate a Salvini». E’ la scritta comparsa ieri su un muro universitario in centro a Parma, in via D’Azeglio, cuore del quartiere multietnico Oltretorrente.

Il vicepremier leghista ha replicato sui social media: «Mi fanno pena, io non ho paura. Andiamo avanti #primagliitaliani».

«Solidarietà a Matteo Salvini per le scritte minacciose comparse a Parma": così Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd della Camera. «Da parte nostra nessuna violenza - ha aggiunto - nessuna minaccia troverà mai appoggio. Combattiamo la politica di Salvini con la forza delle nostre idee. No alla violenza».