Tentato femminicidio la scorsa notte a Parma. Un uomo ha preso una pistola detenuta illegalmente e ha sparato al volto alla moglie. Sono intervenuti i figli, che lo hanno disarmato e a quel punto l'uomo è fuggito e ha tentato il suicidio. I primi dettagli della vicenda li racconta la vicecaporedattrice Anna Maria Ferrari, anticipando ciò che si potrà trovare sulla Gazzetta di Parma in edicola domani. Oltre alla cronaca completa dell'accaduto, spazio anche a un approfondimento sulla realtà, ampia, degli uomini violenti nei confronti - in particolare - dello loro attuali o ex compagne di vita.