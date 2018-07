Parma a processo, lo stillicidio delle indiscrezioni sulle richieste dell'accusa

Si apre domani il processo sportivo contro Calaiò e il Parma. La procura, secondo l'Ansa, ha intenzione di chiedere una pena molto pesante, talmente pesante da far perdere la seria A al Parma. Poi, naturalmente, decideranno i giudici. Il direttore della Gazzetta Michele Brambilla, che anticipa i temi dell'edizione in edicola martedì 17 luglio, si chiede se è civile un Paese dove filtrano indiscrezioni sulle richieste che la procura deve ancora fare in aula.