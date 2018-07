Parma e caso sms, il verdetto potrebbe arrivare venerdì Video

L'intervista all'ad del Parma Calcio Luca Carra, arrivato oggi in ritiro, che predica ottimismo e conferma il sostegno a Calaiò. E i tempi del verdetto, che potrebbe arrivare già venerdì. Queste e altre notizie a tema crociati sulla Gazzetta di Parma in edicola domani, anticipate dal vicedirettore Claudio Rinaldi. Che parla anche di una mattinata molto movimentata in via Duca Alessandro, del caso Onu e Oms e dell'intervista al medico nutrizionista Gianfranco Beltrami, che parla - dati scientifici alla mano - di tutti i benefici del parmigiano-reggiano.