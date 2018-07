Le dà il curriculum e la conoscente le ruba l'identità per ottenere prestiti

Una "guida" di 8 pagine dedicata al ritorno del Parma in serie A, la paura dei turisti parmigiani a Marina di Massa, dove l'esplosione in un camping ha provocato quattro feriti. E poi l'ultima frontiera della truffa: la storia di una parmigiana a cui una conoscente ha rubato l'identità per ottenere un prestito da 60 mila euro. Queste e altre delle principali notizie che troverete sulla Gazzetta di Parma in edicola domani anticipate dal direttore Michele Brambilla.