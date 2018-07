Mentre si torna a chiacchierare di Cassano e Balotelli (leggi), il Parma si prepara all'amichevole di domani (sabato) a Trento contro la Sampdoria con fischio d'inizio alle ore 18. Intanto boom di richieste da tutta Italia per i biglietti per il match di campionato con la Juventus, in programma al tardini per la terza giornata del torneo.