E' iniziata la settimana più calda dell'estate

“Aria calda subtropicale collegata all'anticiclone nordafricano in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, causerà con ormai alta probabilità, la più forte e duratura ondata di calore dell’estate 2018 su buona parte del Paese”. Lo dice il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo, che aggiunge: “L’anticiclone africano determinerà una settimana ‘rovente’, in particolare al Centronord dove sono attesi i valori più elevati: punte di 36-39°C sono infatti previste sulla bassa Valpadana lungo il Po e su Toscana, Umbria, Lazio, localmente fino a 40°C sulle aree interne della Sardegna. Lungo le coste l’afa si farà sentire, così come sulle aree urbane della Valpadana e sulle regioni tirreniche, con temperature percepite che potranno raggiungere localmente i 40°C. Tra le città più roventi dell'intera settimana segnaliamo Torino, Milano, Alessandria, Brescia, Verona, Rovigo, Bolzano, Pordenone, Ferrara, Mantova, Cremona, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Roma, Frosinone, Nuoro”. L'ondata di caldo durerà per tutta la settimana.

Nel video del 12 TgParma, l'intervista a Paolo Fantini che fa il punto della situazione a Parma