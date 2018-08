Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Pisa di Corrado, in casa crociata torna subito protagonista il mercato. Affare fatto il doppio colpo dal Napoli: domani arriva il centrocampista Alberto Grassi, mentre Roberto Inglese, destinato ad essere il centravanti titolare del Parma, è già a Collecchio. In mediana piacciono anche Basta e Viviani. Intanto domani giù i veli via social sulla prima maglia.