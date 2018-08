Val Gardena: 64enne di Madregolo uccide la moglie 60enne. Fermato dai carabinieri a Bolzano

E’ stata trovata morta della camera d’albergo in cui stava trascorrendo un periodo di vacanza a Santa Cristina in Val Gardena. Rita Pissarotti, 60 anni, era arrivata in Alto Adige insieme al marito, Paolo Zoni, pensionato di 74 anni. La coppia viveva a Collecchio. Dal 6 agosto soggiornavano al Residence Hotel Gardena, una delle tante strutture ricettive del paese, più noto per le escursioni sui sentieri nel cuore delle Dolomiti o le piste da sci che ospitano anche appuntamenti di coppa del mondo, che per fatti di cronaca nera.

A scoprire il cadavere è stata un’inserviente dell’albergo, entrata nella camera per le pulizie mattutine quotidiane. Trovata la donna priva di sensi, ha dato l’allarme. Sulle prime si era pensato che avesse un malore. Partita la richiesta d’intervento al 112, è arrivato l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Il medico d’urgenza, però, ha capito subito che le cose erano più complicate. La donna era già senza vita. Da quanto si è appreso in seguito, presentava anche segni di coltellate.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e, da Bolzano, si è messo in viaggio il sostituto procuratore della Repubblica, Axel Bisignano, che coordina le indagini. All’appello mancava solo il marito di Rita Pissarotti. Paolo Zoni, secondo le ricostruzioni fatte in seguito dagli inquirenti, si era allontanato dall’albergo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il suo tentativo di fuga è durato poco. Una pattuglia dei carabinieri lo ha intercettato alla fine della val Gardena, poco prima di Bolzano, all’ingresso dell’autostrada.