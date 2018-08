Anche i vigili del fuoco di Parma a Genova impegnati fra le macerie e nel recupero dei beni per gli sfollati

Prosegue, a Genova, l’attività di soccorso tecnico da parte dei vigili del fuoco dei comandi provinciali dell’Emilia-Romagna intervenuti, nel capoluogo ligure, in seguito crollo del viadotto autostradale Morandi.

Il reparto volo di Bologna - si legge in una nota dell’Area soccorso pubblico e Colonna mobile regionale dei vigili del fuoco - è sul posto con un elicottero 'Drago 60' ed un equipaggio completo per svolgere attività di ricognizione sulle macerie in appoggio alle squadre terrestri impegnate nella ricerca dei dispersi.

Sul luogo del crollo sono al lavoro anche i mezzi e gli uomini dei Gos-Gruppi Operativi Speciali del comando di Piacenza che stanno operando per rimuovere parti delle macerie del ponte e numerose anche le unità cinofile da Modena e Reggio Emilia.

Presenti, inoltre, squadre con unità fari provenienti dal comando di Parma e di Piacenza e un’autoscala da Reggio Emilia. In tutto il dispositivo conta 23 vigili del fuoco.