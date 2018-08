Parma-Juve, (come previsto) si va verso il sold-out. Domani in vendita gli ultimi biglietti

E' febbre Parma-Juve. E' febbre CR7. E' subito andato tutto esaurito il settore ospiti. Lunghe code già prima dell'apertura della prevendita, questa mattina alle 10 nei punti listicket. In vendita settore ospiti e file delle tribune laterali. I biglietti in Curva Sud saranno messi in vendita domani. Esauriti anche i biglietti di Tribuna Laterale, Tribuna Laterale Ovest. Il match, 3^ giornata di Serie A Tim 2018/2019 è in programma alle ore 20:30 di sabato 1 settembre 2018 allo stadio Ennio Tardini.

Il club Crociato informa che dalle ore 10 di domani, venerdì 24 agosto, saranno a disposizione per questa gara soltanto i tagliandi di Curva Sud (2.000 posti) al prezzo di 40 Euro (5 Euro ridotto Under 14) esclusivamente nei punti vendita fisici del circuito Listicket di Parma e provincia.

Si precisa che questi sono gli ultimi titoli di ingresso liberi per Parma-Juventus, essendo tutti gli altri settori dello stadio Tardini in sold out.

Nel rispetto delle indicazioni del Protocollo d’intesa in materia del 04/08/2017, non è necessaria la Fidelity Card per acquistarli.

Si ricorda che per questa partita è applicato il provvedimento di incedibilità del singolo biglietto di ogni settore. Pertanto potranno accedere allo stadio Tardini soltanto le persone intestatarie di ogni tagliando.

L’incedibilità non è applicata agli abbonamenti.

Numero massimo titoli acquistabili: 4

