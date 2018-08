Una donna di 33 anni, di origini marocchine, in Italia da anni, è precipitata ieri pomeriggio dal terzo piano, in centro a Parma, Borgo Guazzo, mentre era in casa con l’ex compagno. La donna è in gravi condizioni all’ospedale Maggiore: lo riportano media parmigiani.

Dalle indagini della squadra mobile della polizia, che ha sentito l’uomo e altri testimoni, si propende per una caduta accidentale: la donna si sarebbe sporta troppo oltre la sbarra su un davanzale basso. Sembrano quindi al momento esclusi un intervento di altre persone a provocare la caduta e il tentativo di suicidio.