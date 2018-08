"Manifesto per San Leonardo": "Quartiere senza verde e ostaggio della criminalità" Video

Torna a richiedere attenzione, il gruppo di cittadini "Manifesto per San Leonardo". E parlano di un quartiere "esposto da troppo tempo ad una molteplicità di inquinanti (chimico/fisici, elettromagnetici, acustici, termici) che hanno progressivamente e subdolamente eroso la qualità dell’ambiente di vita dei residenti", mentre parallelamente negli anni è avvenuta "la decimazione di alberi senza che l’Amministrazione comunale intervenisse per reimpiantarli, nè realizzasse una corretta cura e conservazione del verde esistente".

"Cogliamo l’occasione per rimarcare - scrivono ai consiglieri comunali e anche a alla Gazzetta -, l’essenzialità delle alberature e del patrimonio vegetale per compensare e contrastare l'inquinamento.

Purtroppo però, oltre al taglio degli alberi documentato, i progetti attuati o in corso di attuazione evidenziano chiaramente una scarsa considerazione del grave problema ambientale; ecco quindi il proliferare di nuovi supermercati, che aumentano il traffico veicolare in un quartiere come il nostro, che già risente della presenza dell’autostrada, della tangenziale, dell’inceneritore, oltre alla prevista costruzione del Mall di Baganzola e la progettata realizzazione dell' aeroporto Cargo .

Nonostante l’impronta “ecologica” di cui questa Amministrazione cerca di fregiarsi con posizioni pubbliche e protocolli (dal NO all’inceneritore, al Kilometro Verde, agli eventi connessi al Festival dello Sviluppo Sostenibile, al Protocollo “Per Parma città verde”) non ci pare si stia andando in questa direzione (si veda anche nostra lettera aperta del 29/5/2018)."

"La grave situazione ambientale, richiede di sollecitare l’Amministrazione comunale ad intervenire per:

- sostituire tutti gli alberi morti per incuria o abbattuti perché ammalorati;

- ripristinare tutte le aiuole ove erano allocati alberi, comprese quelle asfaltate, approntando il terreno per accogliere nuove piante ad alto fusto;

- piantumare nuovi alberi lungo tutta la tangenziale, come chiediamo da anni, lungo tutti gli assi di penetrazione in città, in tante vie del Quartiere che sembrano strade nel deserto, nei quartieri artigianali, nelle immediate vicinanze e nei parcheggi dei Centri Commerciali e Supermercati, magari privilegiando le specie che, più di altre, possano resistere ed assorbire gli inquinanti presenti ed in particolare le micropolveri".