Mercoledì sera, in una anteprima all'Antica Corte Pallavicina, lo chef Massimo Spigaroli ha preparato il piatto ideato per l'occasione e denominato “Scrigno di Parma”, piatto destinato ad entrare nei menù di tutti i ristoranti che saranno ambasciatori della qualità di Parma. Per questo Spigaroli ha scelto materie prime strettamente legate al territorio: pomodoro, parmigiano, latte, pasta, spinaci e fonduta di caciotta di vacca di Urzano. Lo scrigno di pasta sfoglia che racchiude i ravioli dal ripieno di pomodoro ha strisce tricolori verdi, bianche e rosse, che nella versione internazionale saranno di tonalità ancora più accese.

