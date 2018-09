Parma-Juve, maxi-controlli al Tardini. "Delirio" in stazione per Ronaldo: tifoso bloccato sulle scale mobili

Ieri "delirio" in stazione per l'arrivo della Juventus e in particolare di Cristiano Ronaldo. Come si vede nelle immagini del 12 TgParma, un tifoso ha cercato di avvicinarlo ma è stato bloccato mentre stava scavalcando la protezione delle scale mobili. Ecco il video del 12 TgParma.

Le foto dell'arrivo della Juventus a Parma