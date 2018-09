Parma ha ricordato Carlo Alberto Dalla Chiesa, 36 anni dopo la strage

Parma ha reso omaggio al generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato in un attentato mafioso a Palermo 36 anni fa, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Manuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo.

La cerimonia si è svolta al cimitero della Villetta davanti alla tomba che custodisce le spoglie del generale, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, che ha voluto rendere omaggio al generale dei Carabinieri con la deposizione della corona del Comune sulle note de "Il silenzio", accanto a quelle di Prefettura e dell'Arma dei Carabinieri e dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione di Parma.

Dopo la benedizione officiata dall'Ordinario Militare Regionale Tenente Colonnello Giuseppe Grigolon, il prefetto Giuseppe Forlani ha parlato di “un momento di commozione in cui si rinnova l'impegno delle Istituzioni al servizio dello Stato”. Il Generale di Corpo d'Armata Aldo Visone (che guida il Comando Interregionale dei Carabinieri “Vittorio Veneto”) ha ricordato il Prefetto e Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, “figura di straordinaria importanza, modello ed esempio sempre attuale”. Ed ha ripercorso le tappe principali della sua carriera.

IL PRESIDENTE MATTARELLA: "IL SUO IMPEGNO INCISIVO NELLA LOTTA ALLE MAFIE". Nella ricorrenza del trentaseiesimo anniversario del vile agguato di via Isidoro Carini, rendo commosso omaggio alla memoria del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo. Lo afferma Sergio Mattarella in una nota.

«Nella lotta alle organizzazioni terroristiche e mafiose, condotta con inflessibile vigore e nella consapevolezza del rischio estremo cui essa lo esponeva, il generale Dalla Chiesa ha dato esempio eccezionale di fedeltà ai valori della democrazia, di difesa della legalità e dello stato di diritto, sino al prezzo della vita. Il suo impegno generoso e intelligente ha fatto sì che strumenti e metodi innovativi- prosegue il Capo dello Stato - rendessero più incisiva l’azione della Repubblica contro le più pericolose forme di criminalità.

Vivo è il ricordo della carica di umanità e del rigore morale che hanno accompagnato l’azione di Carlo Alberto Dalla Chiesa nei diversi territori ed incarichi nei quali ha servito il Paese, anteponendo il bene comune ad ogni altro interesse. Dal sacrificio suo e delle altre vittime della barbara violenza mafiosa, che susciteranno sempre dolore e indignazione profondi, le istituzioni e la società traggono tutt'oggi energia e determinazione per riaffermare i valori della convivenza democratica, nell’assoluto ed irrinunciabile rifiuto della cultura della violenza, della prevaricazione e della sopraffazione, tipiche di ogni azione criminale. Nell’impegno di quanti agiscono quotidianamente a difesa della libertà, della giustizia e della civile convivenza, vive la memoria della loro testimonianza. Con questo spirito, rinnovo alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo la solidale vicinanza mia e dell’intera comunità nazionale, conclude.