Oggi è stato il giorno, nel carcere di via Burla, dell'interrogatorio di Federico Pesci e del nigeriano Wilson Ndu Aniyem, arrestati con l'accusa di aver violentato una 21enne. I legali del 46enne accusato di avere seviziato per cinque ore la giovane sono oggi andati all'attacco durante l'interrogatorio di garanzia durato quasi tre ore: "La vicenda va ridimensionata. Non c'è un referto che parli di lesione a livello genitale. Solo giochi erotici, nessuna violenza perchè c'è sempre stato il consenso. Anche ad atti sessuali con l'altra persona coinvolta". Pesci, davanti ai giudici ha anche ammesso le sue perversioni. Poi l'ultima stoccata: "E' stata pagata per la serata, è una prostituta". Emerge anche il dubbio che ci siano altri episodi simili, ma in tal senso non sono emerse altre denunce.