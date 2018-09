Il Salone del Camper parte subito con record di visitatori. E col ministro Centinaio Video

Il Salone del Camper ha aperto oggi alla Fiera di Parma ed è subito record di visite.

La manifestazione iniziava già con le più rosee aspettative: dopo gli ottimi risultati del 2016 e del 2017, anche i primi sei mesi del 2018 si stanno dimostrando eccezionali per l’industria italiana del caravanning, registrando un +16% nel mercato del nuovo degli autocaravan e un +13% nella produzione.

I dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper confermano la costante crescita del comparto che anche nel 2017 ha fatto registrare risultati eccellenti con un vero e proprio exploit nella produzione (+43% rispetto al 2016).

I numeri di partenza della fiera parlano di 145.000 mq (+20,8% rispetto al 2017) di superficie messa a disposizione dalle Fiere di Parma, di 730 veicoli esposti e 351 espositori, di cui il 35% è presente per la prima volta.

E a testimonianza del momento positivo che sta attraversando il nostro comparto, è stato proprio Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche Agricole e del Turismo (guarda l'intervista di 12Tg Parma), a voler inaugurare di persona il Salone del Camper 2018, come già aveva anticipato lo scorso luglio a Roma in occasione della presentazione del Rapporto Nazionale di APC. Il ministro Centinaio ha ribadito come il Turismo in Libertà sia perfettamente in linea e strategico per la missione del nuovo governo e, in particolare, del suo Ministero, essendo un’offerta turistica alternativa rispetto alle modalità turistiche tradizionali, ma allo stesso tempo risorsa importantissima. Si è dimostrato altresì aperto alle importanti richieste dell’APC, in particolare l’Iva agevolata per famiglie con disabili, gli incentivi alla rottamazione e i finanziamenti per implementare la ricettività nel nostro Paese, confermando di essere sempre al fianco del comparto italiano, che da anni ormai rappresenta la terza voce nel bilancio del nostro Turismo dopo “Città d’Arte” e “Balneazione”.