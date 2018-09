Anche Parma ha ricordato l'armistizio. Pizzarotti critica l'assenza dei parlamentari leghisti

Anche Parma ha ricordato l'armistizio dell'8 settembre 1943. Interviste e cronaca nel video del 12 TgParma.

Il sindaco Federico Pizzarotti con una nota, interviene sulla commemorazione e critica i parlamentari leghisti di Parma: "Oggi, 8 settembre, Parma ha celebrato la ricorrenza con la tradizionale marcia delle istituzioni nei luoghi che ricordano la nostra Resistenza e l'Italia. Nessuno dei 5 parlamentari leghisti era presente, come non erano presenti alle celebrazioni dello scorso 25 aprile e alla commemorazione dell'ex sindaco Ferrari o alla cerimonia dei 7 martiri".

"È il menefreghismo più totale e palese verso le ricorrenze che celebrano le feste nazionali e le nostre istituzioni parmigiane - continua il sindaco -. La patria e la nazione passano esattamente da qui: dal ricordo di quello che l'Italia è ed è stata.

La storia, spesso dimenticata, ci insegna che ci sono ciclicità che non vanno sottovalutate.

Non giriamoci dall'altra parte quando vediamo la nostra nazione imbarbarirsi, diventare intollerante, banalizzare il male e spettacolarizzare la scorrettezza verso le istituzioni. Ci sono problemi da risolvere? Sicuramente, ma non sarà con facili slogan che li affronteremo, ma solo con il lavoro silenzioso e costante di ogni giorno".



"Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l’autorità dello Stato e della legge - aggiunge Pizzarotti -. Fatelo, se siete ancora in tempo; altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l’intima essenza, la ragione morale della Nazione. Non continuate più oltre a tenere la Nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi, anche con l’opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni".