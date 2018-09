Nando Dalla Chiesa: "Criminalità, mai abbassare la guardia" Video

"Mai abbassare la guardia di fronte alle infiltrazioni criminali", il professor Nando dalla Chiesa (presidente onorario di Libera) è intervenuto nella sede della Camera di Commercio, a un appuntamento organizzato da Legacoop Emilia Ovest, in collaborazione con Libera Parma, nel corso del quale hanno presentato un'indagine sociologica condotta per Legacoop insieme a Cross (Osservatorio sulla criminalità organizzati) sulle dinamiche di ingresso e radicamento della 'ndrangheta in Emilia. E, proprio il protagonista, spiega: "Perché la nostra terra è stata presa di mira da una infiltrazione così strutturata della malavita organizzata? Perché non c'è stata sufficiente allerta? Siamo convinti che capire il come e il perché sia un dovere della classe dirigente, sia politica che economica".