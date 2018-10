Ponte Morandi, Autostrade chiese a Danilo Coppe un piano per demolirlo Video

Autostrade chiese a Danilo Coppe uno studio per demolire il ponte Morandi. Era il 2003, e oggi l'esplosivista parmigiano è stato convocato in Procura come persona informata dei fatti. E ha spiegato perché non se ne fece nulla: quelle case lì sotto, ad esempio...

