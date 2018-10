Folla al Tardini per vedere Bruno Alves e Alessandro Lucarelli insieme. Lucarelli ha autografato maglie in serie limitata. Intanto in vista della partita di Genova ci sono assenze ma il capitano Alves spiega: "Possiamo sopperire alle assenze".

Genoa-Parma è in calendario per domenica 7 ottobre alle 12,30.