Stop ai diesel euro 4: summit in Regione Video

E’ in corso, nella sede della Regione Emilia Romagna, l’incontro tra i sindaci e i tecnici dei comuni del territorio sul Piano Aria, il pacchetto di misure per contenere e limitare le emissioni inquinanti. Dopo che alcuni Comuni bolognesi, come Granarolo dell’Emilia e Castenaso, hanno approvato deroghe per consentire la circolazione dei diesel Euro 4, fermati dalle disposizioni varate da Viale Aldo Moro, il presidente Stefano Bonaccini ha convocato questa mattina i sindaci di 30 comuni della regione con più di 30mila abitanti.

Obiettivo dell’incontro, iniziato poco dopo le 10.30, è trovare misure comuni a tutte le amministrazioni. Sul tavolo, tra le proposte al vaglio in queste ore, c'e anche quella di introdurre deroghe per i diesel Euro 4 dotati di filtro antiparticolato.

La riunione ha fatto anche slittare di un’ora la giunta, in programma per le 14.

