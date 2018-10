Continuano i controlli straordinari del territorio da parte degli uomini della questura e della polizia municipale. Ieri gli agenti hanno "visitato" una decina di bar, in varie zone della città: Oltretorrente, Montanara, Lubiana. Identificati 62 avventori, di cui 15 stranieri; 12 con precedenti. Nella zona di via Sidoli è stata sequestrata un’auto con una targa in prova scaduta.