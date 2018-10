La sessualità dei ragazzi: domenica quattro laboratori per genitori e figli Video

Un’intera giornata di incontri e laboratori per genitori e figli. “Okkio! Mi girano gli ormoni! Una sessualità sana ed equilibrata nell’era delle distorsioni social” prevista per domenica 14 ottobre alle 14.30, negli spazi della scuola Toscanini (via Cuneo 3/a Parma). L'iniziativa è stata presentata, questa mattina, da Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini e da Bruno Tommasini e Maurizio Artoni de “Il Cerchio dei Papà”.



“Si tratta di un'iniziativa promossa da “Il Cerchio dei Papà” - ha spiegato l'Assessora Nicoletta Paci – che il Comune ha sostenuto con piacere in quanto costituisce un momento utile a sostegno di genitori e figli per affrontare le sfide che li attendono e che si trovano ad affrontare”.



Bruno Tommasini e Marizio Artoni de “Il Cechio dei Papà” hanno illustrato l'iniziativa di domenica 14 alla scuola Toscanini e la valenza dei momenti e dei laboratori proposti.



L’iniziativa è organizzata da IL CERCHIO DEI PAPA’, in collaborazione con l’associazione Tanaliberatutti, con il contributo dell’Assessorato Pari opportunità del Comune di Parma e prevede 4 laboratori condotti da 4 professionisti di Parma.

Il tutto prende avvio da alcune domande: “Se sono padre di una femmina, come faccio a farle mantenere l'entusiasmo e la curiosità verso il prossimo, adesso che sta diventando grande. E nello stesso tempo metterla in guardia verso le perversioni e le violenze che ci sono in giro in questo momento?”

“Se sono padre di un maschio, come faccio a insegnargli il rispetto e la tenerezza, oltre alla passione, quando in giro c'è un sacco di morbosità e disvalori rispetto al sesso?”

Non con la solita conferenza, ma con 4 laboratori esperienzali gratuiti aperti a papà, mamme, ma anche figli/e e una tavola rotonda per condividere quello che la giornata insieme avrà fatto emergere.

In conclusione, alle 18.00, una tavola rotonda tavola rotonda a cura de IL CERCHIO DEI PAPÀ (info e prenotazioni 340 53 60 538 - cerchiopapa@gmail.com)



I laboratori si svolgono in contemporanea e durano 3 ore ciascuno: sono liberi, ma con numero di accesso limitato, ed è quindi necessaria la prenotazione. E’ possibile quindi iscriversi solo a un laboratorio a scelta.

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL 340-5360538 OPPURE ALL’INDIRIZZO MAILbrutomm@gmail.com



I laboratori in programma:



“AUTOBIOGRAFIA DI UN ORCO”, per costruire una favola di paura partendo dal sè. Laboratorio di scrittura autobiografica a cura di Marina Allegri - drammaturga. Aperto solo ai papà.



“SPECCHI D’AMORE TRA GENITORI E FIGLI”. Laboratorio di Danza Movimento Terapia per genitori con i propri figli a cura di Roberto Botti e Sara Bosatra, specializzati in psicoterapia espressiva. Aperto solo a coppie di genitori insieme ai propri figli/e.



“SESS-IONE SULLA SESS-UALITÀ”. Laboratorio di teatro forum su una situazione di vita reale proposta dai partecipanti, genitori e/o figli, a cura di Roberto Mazzini, animatore del teatro dell'Oppresso della cooperativa Giolli. Aperto a tutti.



“LE VIE DEL CERCHIO”. E' un contributo dalle antiche tradizioni dei nativi americani per affrontare i passaggi della vita e le sfide che ogni età presenta. Laboratorio esperienziale condotto da Raffaele Meo, psicoterapeuta, e Giovanna Tanzi, counselor, dell’associazione Sacre Terre. Aperto a tutti.

Guarda il servizio di 12Tg Parma.