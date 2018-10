E' salito del 20% il numero di parmigiani che vanno a farsi curare per dipendenza da droga o da farmaci: è questo il dato che emerge da quelli forniti dai servizi per le dipendenze dell'Ausl. E che richiama nuovamente all'esigenza di affrontare quella che è una vera e propria allerta, come sottolinea il direttore Michele Brambilla nell'anticipare alcune delle notizie che troverete sulla Gazzetta di Parma in edicola domani, mercoledì.