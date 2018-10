Tifoso laziale trovato senza vita: sarà effettuata l'autopsia

Un tifoso della Lazio è stato trovato morto ieri pomeriggio al termine del match del Tardini contro il Parma. Il corpo è stato rinvenuto all’interno del cortile del Seminario Minore, in via Solferino, a circa trecento metri dallo stadio. La causa della morte è quasi sicuramente un malore improvviso, anche se nel pomeriggio sarà comunque eseguita l'autopsia.

Il tifoso si chiamava Carlo Valloni, 53 anni, di Roma. Il cadavere non presenta segni di violenza tranne una ferita al capo compatibile con la caduta a terra dovuta all’improvviso malore. L’uomo stava andando da un’amica di Parma con cui aveva pranzato prima della partita e che doveva rivedere al termine del match.