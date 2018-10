Riccardo Muti e Luca Barilla: intenso ricordo di Pietro Barilla nella "sua" Ingegneria Video

E’ stato il maestro Riccardo Muti, direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, l’ospite d’onore di 'Pietro Barilla e Ingegneria, una storia lunga 30 annì, una giornata di celebrazione per il trentesimo anniversario dell’inaugurazione della Sede didattica di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma, sede che fu costruita tra 1987 e 1988 proprio grazie alla donazione di Pietro Barilla.

«Fra me e Pietro Barilla c'era un solido rapporto di amicizia, di stima e di grande ammirazione verso un uomo veramente eccezionale», ha raccontato il maestro Muti che poi ha aggiunto come «la famiglia Barilla sia molto importante per il nostro Paese e sia nota in tutto il mondo grazie alla lungimiranza di Pietro. Bisognerebbe parlare molto di più in Italia di queste eccellenze che abbiamo. Il nostro paese è molto meglio di quello che spesso descriviamo grazie proprio a persone come lui».



