Da Paolo Virzì ad Alba Rohrwacher: tanti nomi importanti al "Parma Film Festival"

E' la città dove sono stati girati alcuni capolavori immortali, la stessa che ha dato i natali a un regista, Bernardo Bertolucci, capace di vincere 9 Oscar e che ha fatto scoprire a uno dei geni del neorealismo, Cesare Zavattini, la magia del grande schermo, una tra quelle in Italia dove la gente, ancora oggi, riempie le sale: era impossibile che Parma si lasciasse sfuggire quindi l'occasione di celebrare il suo rapporto esclusivo, la sua storia d'amore, col cinema.

Così, dal 12 al 17 novembre 2018 il grande cinema si dà appuntamento in città, si alza infatti il sipario sul rinnovato “Parma Film Festival - Invenzioni dal vero”: “in questa edizione – ha esordito durante la presentazione alla stampa l'assessore alla Cultura Michele Guerra - il Festival si allarga a tutta la città, coinvolgendo le sale cinematografiche di Astra, D'Azeglio ed Edison, l'Università, le scuole, il Distretto del Cinema e tanti altri luoghi cittadini, compiendo uno sforzo importante di delocalizzazione dell'offerta con un programma trasversale e inter generazionale per una intera settimana di cinema per tutti e in tutta la città. L'obiettivo in prospettiva è quello di far diventare Parma un centro di formazione e ricerca sul cinema, recuperando e ripensando la sua radicata tradizione cinematografica”.

Si inizia lunedì 12 con Alberto Fasulo, l'autore di “Menocchio”, unico film italiano in concorso quest'anno a Locarno, per proseguire con il film e l'atto dal vivo di Stefano Ricci, una performance tra musica e disegno.

Mercoledì 14 è la volta di Paolo Virzì, per la prima volta a Parma, e dei tre giovani protagonisti del suo nuovo lungometraggio, “Notti magiche”. Giovedì 15 tocca all'anteprima di uno dei film più belli dell'anno, “Cold war”, accompagnato in sala da Andrea Occhipinti, fondatore della Lucky Red che lo distribuisce, e venerdì 16 viene proiettato “Still recording”, il film vincitore della Settimana della critica a Venezia.

Gran finale, sabato 17, con un'altra anteprima: “Troppa grazia” (premiato a Cannes) che vedrà la partecipazione del regista Gianni Zanasi e dell'attrice Alba Rohrwacher.

E poi ancora le masterclass (aperte a tutti) dei registi all'Università, gli incontri e i workshop come quello di Marco Spoletini (montatore, tra gli altri, di Matteo Garrone), una proiezione in carcere e le tavole rotonde (una in collaborazione con l'Ordine degli architetti): sei giorni intensi dove in tanti luoghi della città (dai cinema Astra, D'Azeglio e Edison alla Feltrinelli, dal Distretto del cinema alla casa della Musica, dall'Università al liceo Toschi) si respirerà cinema.

“Parma Film Festival - Invenzioni dal vero” è organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Parma con la partnership di: Circolo del cinema Stanley Kubrick, Università di Parma, Fondazione Solares delle Arti, Officine Arti Audiovisive, Liceo Artistico Statale Paolo Toschi. Con il sostegno di: Regione Emilia Romagna – Film Commission, Fondazione Monte di Parma, Chiesi, BPER banca. Sponsor tecnico: Scai Motor. Media Partner: Gazzetta di Parma.