All'Ape di via Farini i cimeli del museo del calcio italiano Video

Questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Marco Bosi, vice sindaco del Comune di Parma, di Roberto Delsignore, presidente Fondazione Monteparma, di Luca Carra, amministratore delegato Parma Calcio 1913, di Franco Varoli, delegato FGCI Parma e di Antonio Bonetti delegato Coni Point Parma, è stata presentata la la tappa parmigiana della Mostra Itinerante del Museo del Calcio di Coverciano.

Saranno quattordici le città che ospiteranno l’esposizione e, per volontà dell’Amministrazione comunale, da venerdì 9 novembre a martedì 13 novembre prossimo, sarà possibile visitarla presso APE Parma Museo (via Farini, 32/a) all’interno della sede di Fondazione Monteparma.

Il percorso espositivo ospiterà i trofei più rappresentativi vinti dalla Nazionale e alcuni prestigiosi cimeli dei suoi più grandi protagonisti: un itinerario cronologico che ripercorrerà i momenti più esaltanti della storia della Federazione, fra le Coppe del Mondo del 1934, 1938, 1982 e dell’ultimo trionfo del 2006, la Coppa Europea del 1968 e alcune maglie storiche.

“La prima città che ha ospitato la Mostra è stata Matera, tra pochi giorni sarà la volta di Parma, un simbolico passaggio di testimone tra una città Capitale Europea della Cultura e una in cammino verso il 2020. Cultura e sport sono legate da una stretta sinergia e la Fondazione Monteparma sostiene le opportunità per la città in questo ambito con grande orgoglio” ha introdotto Delsignore.

“Abbiamo fortemente voluto che una tappa del Museo del Calcio fosse nella nostra città e che fosse uno spazio ‘prezioso’ ad ospitarla. Sarà un’occasione non solo per visitare la mostra e ripercorrere i momenti che hanno scandito il percorso della Nazionale attraverso i trofei e i cimeli esposti, ma anche per entrare in un luogo in cui si respira arte e cultura. Ricordare le vittorie e le sconfitte della Nazionale ci fanno rivivere, anche a distanza di molti anni, le emozioni di quel giorno, un potere che solo lo sport ha”, ha sottolineato Bosi.

Franco Varoli, delegato FGCI Parma e di Antonio Bonetti delegato Coni Point Parma hanno portato il loro sostegno all’iniziativa: “ le squadre giovanili di calcio verranno a visitare la mostra, un modo unico per conoscere ed apprezzare la storia del calcio e i valori che porta con sé”.

“Il Parma Calcio 1913 ha aderito con grande piacere affiancandosi alla mostra con il nostro museo che sarà visitabile gratuitamente. Quest’anno il Parma Calcio festeggia i 105 anni della nascita e il museo ne racconta la storia. Nel percorso della Nazionale ci siamo anche noi. Ricordare cosa ci ha dato e cosa potrebbe ancora darci lo sport, ci sprona a raggiungere nuovi obiettivi” ha detto Luca Carra, amministratore delegato Parma Calcio 1913.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile dalle ore 10.30 alle 19.00 presso il nuovo centro culturale ed espositivo di Fondazione Monteparma.

Il programma dell’iniziativa sarà arricchito da tre proposte:

• venerdì 9 novembre (giorno di apertura della mostra), alle ore 18, presso APE Parma Museo, si terrà la presentazione del libro “Demoni” di Alessandro Alciato, giornalista sportivo di Sky, intervistato dal collega Marco Nosotti. Sarà inoltre presente Attilio Romero, ex Presidente del Torino Calcio, protagonista di una delle tredici storie raccontate nel libro;

• martedì 13 novembre, dalle ore 15 presso APE Parma Museo, un dirigente del Parma Calcio 1913 incontrerà gli studenti delle scuole ed i giovani atleti delle società sportive;

• dal 9 al 13 novembre, durante i giorni della mostra, il Museo del Parma Calcio 1913 “Ernesto Ceresini”, ubicato all’interno dello Stadio Tardini, sarà visitabile gratuitamente (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, con possibilità della visita guidata per gruppi superiori alle 15 persone).

Durante la mostra del Museo del Calcio, sarà inoltre possibile visitare ad un prezzo speciale le esposizioni d’arte in corso presso APE Parma Museo intitolate “88 IN BELLA MOSTRA. Segrete emozioni dalle raccolte d’arte delle Fondazioni Bancarie Italiane” e “I COLORI DEGLI AFFETTI. Ritratti familiari nelle Collezioni d’arte Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi della Fondazione Monteparma”.

In occasione della presente iniziativa, presso il bookshop di APE Parma Museo saranno altresì in vendita a prezzi super scontati le pubblicazioni di MUP Editore riguardanti il mondo dello sport e in particolare del Parma Calcio.

