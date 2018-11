Edilizia scolastica: lavori al nido "Bruco verde" a San Leonardo Video

Sopralluogo al cantiere per il secondo stralcio degli interventi volti al il miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico del nido d'infanzia Bruco Verde. "L'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, in sinergia con l'assessorato ai Servizi Educativi, guidato da Ines Seletti, ha previsto - sottolinea una nota del Comune - la realizzazione dei lavori a stralci in modo da garantire continuità nell'attività didattica del nido".

“I lavori di miglioramento sismico e di coibentazione della struttura – ha spiegato Alinovi - rientrano tra gli impegni assunti dall'Amministrazione per il miglioramento dell'edilizia scolastica. Abbiamo stanziato circa 1 milione e 200 mila euro per rendere il nido Bruco Verde sicuro ed accogliente. I lavori proseguiranno con il restyling della facciata esterna e si concluderanno con la sistemazione dell'area a verde che circonda la scuola. Questo intervento testimonia anche l'attenzione dell'Amministrazione verso il quartiere San Leonardo”. L'assessore ha anche ricordato che per il rifacimento del tetto del nido e gli interventi di miglioramento energetico il Comune conta su contributi Gse – Gestori Servizi Energetici - conto termico, che permetteranno all'Amministrazione di recuperare oltre i 50 % delle risorse investite per l'efficientamento energetico quindi per il rifacimento del tetto, dei serramenti e della facciata. Il Comune di Parma è tra i più virtuosi a livello nazionale, in questo senso, ed ha potuto beneficiare, nel tempo, di importanti contributi governativi legati proprio al conto termico - Gse.

Soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai Servizi Educativi, Ines Seletti. “Proprio grazie alla positiva sinergia tra genitori, Comune e personale del nido – ha spiegato - è stato possibile dare seguito ai lavori senza interrompere l'attività didattica. Ringrazio genitori e bambini per avere sopportato i disagi, nella consapevolezza che gli interventi attuati sono a beneficio dei bambini che frequentano la struttura”.

Il secondo stralcio dei lavori, che hanno preso avvio l'estate scorsa, è stato attuato da Parma Infrastrutture Spa.

Gli interventi hanno riguardano principalmente il rifacimento del tetto in modo da eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana e garantirne un corretto isolamento termico, adeguandolo agli standard di coibentazione termica e prevedendo l’implementazione delle prestazioni termiche dell’edificio. Il rifacimento del tetto ha comportato, inoltre, la rimozione ed il rifacimento delle controsoffittature interne in linea con le normative antincendio vigenti. Il prossimo annoi seguiranno i lavori di coibentazione delle pareti esterne con un nuova facciata e l'inserimento di serramenti maggiormente performanti anche da un punto di vista acustico, con un netto miglioramento della struttura. I nuovi serramenti, infatti, garantiranno un maggior isolamento termico ed acustico è permetteranno la riduzione dei costi in bolletta per il riscaldamento da parte del Comune.

Tra gli interventi effettuati anche il riallestimento dell’impianto di illuminazione, interno ed esterno alla scuola, con l'installazione di nuovi corpi illuminanti a LED a basso consumo. Al termine dei lavori, è anche in programmala sistemazione dell'area verde che circonda il fabbricato in modo da creare un giardino fruibile ed utile ai bambini.

L'Amministrazione ha stanziato 1 milione e 177 mila euro per dare seguito al progetto esecutivo relativo al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico del nido d'infanzia Bruco Verde. Il primo stralcio si è concluso nel 2017 con interventi di miglioramento sismico pari a 544 mila euro e con la realizzazione di un esoscheletro in cemento armato volto a contrastare le azioni sismiche.