A venticinque anni dalla scomparsa del «signor Pietro», come lo chiamavano in città, 12 Tv Parma ricorda l'uomo che ha fatto grande la Barilla con uno speciale in onda sabato 10 alle 21,15. Si intitola «La straordinaria figura di Pietro Barilla» e in un'ora e venti minuti verrà raccontato l'imprenditore ma soprattutto l'uomo, il padre. Il racconto è infatti affidato a una lunga intervista del direttore Michele Brambilla a Luca Barilla, uno dei figli di Pietro.