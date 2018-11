La piena del Po sta arrivando nel Parmense

Prosegue l’allerta per il transito della piena del Po: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha prorogato l’allerta arancione anche per domani (9 novembre, per criticità idraulica.

La piena transiterà domani nel Parmense e nel Reggiano con livello di colmo compreso tra la soglia 2 e la soglia 3, nel pomeriggio-sera. Successivamente saranno interessati i tratti del territorio ferrarese con livelli superiori alla soglia 2.

Per domani non sono previste piogge e questo dovrebbe consentire il transito del colmo di piena senza particolari preoccupazioni.

A Piacenza il colmo di piena è transitato fra le 8 e le 9, raggiungendo il livello di 6 metri e mezzo circa. Il tratto di via Nino Bixio chiuso dalle 14.30 di ieri, sarà riaperto al traffico domani, quando la piena sarà defluita e la strada ripulita.