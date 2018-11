"Mini-Leopolda" a Salsomaggiore, Giachetti: "Restiamo nel Pd ma facciamo proposte"

'Italia 2030' è il titolo della convention dei renziani che inizia oggi al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme. Un centinaio i parlamentari e amministratori locali che fino a domani nel primo pomeriggio si confronteranno a porte chiuse, con finale affidato al discorso del senatore Matteo Renzi.

Atteso domani come ospite anche Marco Minniti, deputato ed ex ministro degli Interni che non ha ancora reso noto se si candiderà alla segreteria del Pd, come vorrebbero i renziani. Tra gli esponenti considerati artefici della soluzione Minniti, Lorenzo Guerini, deputato dem e presidente del Comitato parlamentare sui servizi (Copasir). Tra i primi ad arrivare poco fa al Teatro Nuovo, Guerini alla domanda se arriveranno novità da Salsomaggiore ha risposto ridendo «auguri...».

RENZI ALLA PLATEA DI SALSO: "COSA PENSATE DEL CONGRESSO PD?". «Cosa pensate a proposito del congresso Pd? Cosa pensate che si debba fare?», ha detto Matteo Renzi ai parlamentari, dirigenti e amministratori locali renziani riuniti al Teatro Nuovo di Salsomaggiore, aprendo la convention, secondo quanto riferiscono fonti presenti all’incontro a porte chiuse.

GIACHETTI: "RESTIAMO NEL PD MA FACCIAMO PROPOSTE. SE SI TORNA AL PDS POTREI LASCIARE IL PARTITO". «Discutiamo di tutto, anche se restare o meno nel Pd, è una domanda che dovremo porci in vista del congresso. Io penso che dobbiamo restare, parliamone, superiamo questo punto e iniziamo a fare proposte su temi importanti come l’immigrazione o il fine vita, stiamo dentro il partito come una comunità». E’ la sintesi del lungo intervento di Roberto Giachetti alla convention dei renziani a Salsomaggiore, secondo quanto riferito da chi assiste all’incontro a porte chiuse al Teatro Nuovo. Il deputato, che ha fatto un lungo sciopero della fame invocando date certe per il congresso, ha esortato i compagni dell’area di Matteo Renzi ad allargare il campo dei temi politici, includendo nel dibattito anche persone di altri partiti o movimenti, come il radicale Marco Cappato sul fine vita.

«Restare o no nel Pd? E’ una domanda alla quale l’unica risposta che non possiamo dare è eluderla. Io non ho una risposta, però non faccio finta che non sia davanti a noi. Se vince il congresso la linea di chi ci vuol far tornare al Pds io a differenza di loro non rimango solo per bombardare chi ha vinto. E quindi non escludo che in quel caso potrei togliere il disturbo». Così Roberto Giachetti ha precisato all'agenzia il contenuto del suo discorso alla convention renziana di Salsomaggiore. «Se vince la linea che ci riporta a sei anni fa io non sono certo di voler stare ancora nel Pd - ha aggiunto -. Siccome non è nella mia cultura rimanere con l’unico obiettivo di bombardare le leadership democraticamente elette, non posso escludere che potrei ritenere conclusa la mia esperienza nel partito che ho contribuito a fondare».

IL DEPUTATO GUERINI: "A NOI INTERESSA L'ITALIA". «Siamo qui con amministratori locali e parlamentari che hanno condiviso un percorso, a discutere molto liberamente dei prossimi appuntamenti, un momento di confronto e di ascolto». Così Lorenzo Guerini rispondendo ai giornalisti davanti al Teatro Nuovo di Salsomaggiore, sede della convention renziana. Il titolo è 'Italia 2030' e un cronista chiede a Guerini «ci saranno ancora i renziani nel 2030?». «A noi interessa l’Italia, occuparci dell’Italia, le correnti ci interessano di meno», risponde il deputato.

SCALFAROTTO: "PRIMA RIUNIONE DI CHI SI RICONOSCE IN RENZI". A Salsomaggiore «si riunisce chi si riconosce in Renzi, non l’avevamo mai fatto prima, neppure in Parlamento c'era mai stata una riunione dei deputati dell’area renziana». Così Ivan Scalfarotto, deputato e responsabile dei Comitati di azione civile lanciati alla Leopolda, risponde ai giornalisti sul significato della convention.