"Mini-Leopolda" a Salsomaggiore: attesi Matteo Renzi e Marco Minniti

'Italia 2030' è il titolo della convention dei renziani che inizia oggi al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme. Un centinaio i parlamentari e amministratori locali che fino a domani nel primo pomeriggio si confronteranno a porte chiuse, con finale affidato al discorso del senatore Matteo Renzi.

Atteso domani come ospite anche Marco Minniti, deputato ed ex ministro degli Interni che non ha ancora reso noto se si candiderà alla segreteria del Pd, come vorrebbero i renziani. Tra gli esponenti considerati artefici della soluzione Minniti, Lorenzo Guerini, deputato dem e presidente del Comitato parlamentare sui servizi (Copasir). Tra i primi ad arrivare poco fa al Teatro Nuovo, Guerini alla domanda se arriveranno novità da Salsomaggiore ha risposto ridendo «auguri...».

IL DEPUTATO GUERINI: "A NOI INTERESSA L'ITALIA". «Siamo qui con amministratori locali e parlamentari che hanno condiviso un percorso, a discutere molto liberamente dei prossimi appuntamenti, un momento di confronto e di ascolto». Così Lorenzo Guerini rispondendo ai giornalisti davanti al Teatro Nuovo di Salsomaggiore, sede della convention renziana. Il titolo è 'Italia 2030' e un cronista chiede a Guerini «ci saranno ancora i renziani nel 2030?». «A noi interessa l’Italia, occuparci dell’Italia, le correnti ci interessano di meno», risponde il deputato.