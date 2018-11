Renzi: "Io mai capo corrente". Cesari e Fritelli: "Il Pd riparta dal lavoro dei sindaci" Video

Cesari e Fritelli: "Il Pd riparta dal lavoro dei sindaci". Guarda il servizio di 12Tg Parma.

«Non sarò mai il capo di una corrente, nè di nessuna area. Non mi ritengo chi può rappresentare la parte di un partito, che per me è un mezzo e non un fine. Non sono cresciuto col sogno della 'Dittà, invece una parte di loro ha considerato prioritario riprendersi la 'Dittà pur perdendosi il Paese». Lo ha detto Matteo Renzi nell’intervento di chiusura della convention di Salsomaggiore. «Se setti l’agenda ed esprimi una visione, hai capacità di avere presa sul Paese. Nel 2017 abbiamo smesso di farlo, di settare l’agenda, settandola sugli argomenti degli altri - ha detto ancora il senatore -. Non si esce da una dinamica politica creando un’area. Noi vogliamo condizionare il nuovo segretario del Pd? Abbiamo un’idea molto più alta della politica».

«Il consenso è diverso dal sondaggio, la Lega in Trentino Alto Adige non ha raddoppiato la percentuale rispetto alle politiche. Salvini, molto sensibile al potere, non rovescerà il banco, perchè teme di perdere tutto». Lo ha detto Matteo Renzi nell’intervento di chiusura della convention di Salsomaggiore. «M5S ha l’esigenza dell’80 per cento del gruppo dirigente di trovarsi un lavoro se si va a elezioni, proverebbero l’ebbrezza di trovarsi un lavoro - ha detto ancora l’ex premier -. Prepariamoci a una maratona. Questo parlamento non si lascerà sfuggire l’occasione di eleggere un nuovo presidente repubblica, ma il governo non andrà molto in là, perchè composto da incompetenti. Hanno una spasmodica ansia di potere e una totale incapacità di governo».

«Il mondo non inizia e finisce con il congresso del Pd. Tutto quello che contribuisce a difendere il riformismo è benvenuto. A me non interessa sconfiggere Nicola Zingaretti, voglio sconfiggere la barbarie culturale. L’Italia non è Salvini e Di Maio, l’Italia è bellezza, è Ennio Morricone che oggi compie 90 anni». Così Matteo Renzi nel suo intervento alla convention di Salsomaggiore. «Prepariamoci a una battaglia lunga - ha detto il senatore ed ex premier -, anche nelle dinamiche interne del Pd».