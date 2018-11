Luigi Lo Cascio, l'attore che diventa scrittore racconta e si racconta a 12 Tv Parma Video

Prende il via l'edizione 2018 del Parma Film Festival, una settimana di eventi legata al mondo del cinema.

In programma appuntamenti, eventi e incontri che dalla mattina, con le proiezioni riservate alle scuole (cinebreakfast), alla sera, con le anteprime accompagnate da registi e interpreti di fama internazionale, incrocerà il pubblico.

Sei le proiezioni serali. Si inizia lunedì sera con Alberto Fasulo, l’autore di "Menocchio", unico film italiano in concorso quest’anno a Locarno. Protagonista assoluto, nel pomeriggio, l'attore Luigi Lo Cascio, nelle vesti di scrittore: da Feltrinelli, infatti, ha presentato il suo libro "Ogni ricordo un fiore". Nell'intervista con Giuseppe Milano, a 12 Tv Parma, Lo Cascio presenta il libro e racconta anche il suo rapporto con Parma.