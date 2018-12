Sequestrato e seviziato per una notte in una cantina: tre in manette Video

Tre uomini fermati, due in carcere uno ai domiciliari, e un quarto ancora ricercato dalla polizia. E' questo il risultato delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura Parma che hanno ricostruito una notte di angherie e violenze subite da un pachistano, gestore di tre esercizi commerciali fra Parma e Collecchio.

La sera del 29 novembre, dopo un diverbio per la gestione dei proventi delle attività economiche, l’uomo è stato caricato su un furgone e portato in uno scantinato. Poi, sempre sotto minacce e percosse, è stato trasferito in un altro magazzino dove sono proseguite le angherie. Qui però, approfittando di un colpo di sonno dell’aguzzino di turno, l’uomo è riuscito a fuggire e a denunciare il tutto alla polizia.

Gli uomini della mobile hanno così potuto chiudere il cerchio identificando quattro uomini e traendo in arresto per sequestro di persona e lesioni personali aggravate tre di loro. Per i primi due si sono aperte le porte del carcere di via Burla mentre il terzo, il cui ruolo era stato solo quello di accompagnare la vittima da un posto all’altro, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Guarda il servizio di 12Tg Parma.