Rapinata una villa a Parma: donna sequestrata e legata

Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla commenta i fatti del giorno che domani troverete sul quotidiano. L'apertura del giornale è dedicata a una rapina avvenuta in una villa in centro a Parma. Una donna è stata sequestrata e legata dai rapinatori che l'hanno costretta a disinnescare l'allarme. I malviventi hanno poi cercato di aprire la cassaforte senza riuscirci e hanno rubato dei gioelli per poi fuggire minacciando la donna e chiedendole di non fare denuncia. Una maestra d'asilo di 49 anni, poi, si è sentita male in classe ed è morta. Il fatto è avvenuto a Parma. Altra tragica notizia è la morte di un ragazzo di Parma che frequentava l'Ulivi per una grave malattia. Infine è arrivata la notizia che Solomon Nyantakyi è stato giudicato incapace di intendere e volere. Il ragazzo è quindi stato giudicato non punibile ed assolto.