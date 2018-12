Tagliati dei pioppi in un'area demaniale del Po, in una lingua di terra di competenza del Comune di Roccabianca: multa di 240mila euro a due imprenditori cremonesi. Uno dei due, sul terreno, aveva una concessione a titolo non esclusivo e con finalità non speculativa. Concessione condivisa con il circolo Aironi del Po. Gli stessi che si sono accorti di ciò che era accaduto e hanno sporto denuncia alla Forestale.