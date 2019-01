Freddo intenso e nebbia anche a Parma. Pm10: nuovi sforamenti

Meteo, freddo intenso e nebbia. Pm10: nuovi sforamenti. I dettagli nel video del 12 TgParma

Allerta meteo di colore giallo sull'intera regione, ad eccezione della costa ferrarese, per temperature estreme, dal mezzogiorno di oggi alla mezzanotte di domani. A lanciarla sono l’Arpae e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna che segnalano anche mare particolarmente agitato sulla costa romagnola.

Nel dettaglio dal pomeriggio ci sarà un afflusso di correnti fredde settentrionali e sono attesi venti molto forti da Nord-Nord Est, compresi tra i 62 e i 74 chilometri all’ora, sulla Romagna meridionale, in particolare sul Riminese mentre il mare è previsto agitato al largo, sulla costa Romagnola, con un’altezza dell’onda compresa tra i 2,5 e 3,2 metri.

Per la giornata di domani sono previste temperature medie inferiori a 0 gradi sull'intero territorio regionale, ad esclusione del settore costiero.