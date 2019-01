Saldi di fine stagione: al via il 5 gennaio

Al via sabato 5 gennaio le vendite di fine stagione in Emilia-Romagna. Saldi - stima l’Ufficio Studi di Confcommercio - che, in tutta Italia, interesseranno oltre 15 milioni di famiglie muovendo in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa per famiglia di 325 euro e pro capite di circa 140 euro.

«Saranno saldi in linea con quelli dello scorso anno - osserva in una nota Marco Cremonini, presidente di Federazione Moda Italia Emilia-Romagna - ma offriranno la straordinaria opportunità di risvegliare i consumi, essendosi chiuso il 2018 con molte preoccupazioni per i commercianti, che si vedono schiacciati da consumi che non decollano, concorrenza sleale del 'wild» web', costi incomprimibili e tasse sempre più pesanti».

In vista dell’avvio dei saldi invernali, conclude Cremonini, «ci sono buone aspettative da parte dei commercianti, che sono pronti ad accogliere nei loro punti vendita i consumatori ed i tanti turisti che in questi giorni hanno visitato la nostra regione».

«Con l’avvio di questo periodo di sconti, come gli anni scorsi - osserva in una nota il suo presidente, Enrico Postacchini - Confcommercio Ascom Bologna ripropone l’iniziativa "Saldi Tranquilli" per assicurare massima informazione trasparenza e garanzia ai consumatori e ai negozianti».

A giudizio del numero uno della Confcommercio bolognese, «l'andamento degli acquisti legati al periodo delle Festività ha continuato a premiare il prodotto di qualità. Dopo un buon Natale, le nostre aspettative di vendita durante i saldi - aggiunge - sono positive e rappresentative rispetto ai volumi d’acquisto. Prevediamo un’ampia offerta, importanti sconti e varie opportunità per acquistare prodotti di qualità a prezzi contenuti e questo - conclude Postacchini - ci fa sperare in una fine stagione favorevole».